Monreale, nell’ambito dell’iniziativa di BCsicilia “30 libri in 30 giorni”, si presenta il volume “Misteri Normanni”

MONREALE – Organizzato da BCsicilia, in collaborazione con il Comune di Monreale, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, venerdì 14 aprile 2023 alle ore 17,30 presso la Casa Cultura S. Caterina in via Pietro Novelli, 5 a Monreale, il volume di Giovanni Tessitore e Adalberto Magnelli “Misteri Normanni”. Dopo l’introduzione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, e i saluti di Alberto Arcidiacono, Sindaco di Monreale, sono previsti gli interventi di Pasquale Hamel, Scrittore, e di Fabio Lo Bono, Giornalista e saggista. Coordina: Antonino Pulizzotto, Vice Presidente regionale BCsicilia. Saranno presenti gli Autori. Per informazioni: Email segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076. Fb BCsicilia Tw BCsicilia.

Nella foto la copertina del libro.