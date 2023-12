Monreale, un patrimonio da riscoprire: le edicole votive. Conferenza e Trekking urbano

MONREALE – Organizzato da BCsicilia, in collaborazione con l’Archivio storico comunale, il Museo Diocesano e il Comune di Monreale, si terrà venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 17,00 presso la Biblioteca comunale Santa Caterina in via Pietro Novelli 5 a Monreale, il convegno su “Le edicole votive di Monreale, un patrimonio da riscoprire”. Dopo i saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale e l’introduzione di Romina Lo Piccolo, Presidente BCsicilia di Monreale, è previsto l’intervento di Lisa Sciortino, Direttore aggiunto del Museo Diocesano di Monreale, che relazionerà su “La raffigurazione della Virgo Lactans al Museo Diocesano di Monreale” a cui farà seguito quello dell’architetto Natale Sabella che riferirà su “Le edicole votive, luoghi di culto popolare, segni del sacro, beni etnoantropologici sedimentati nel tempo e nello spazio”, infine Antonino Corso, Operatore dell’Archivio storico comunale “Giuseppe Schirò”, parlerà su “Descrizione e conservazione archivistica come tutela e valorizzazione delle edicole votive di Monreale” E’ inoltre previsto un allestimento fotografico a cura dell’Archivio storico comunale “Giuseppe Schirò” dal titolo “Per le vie di Monreale. Fotografando le edicole votive”. Le conclusioni sono affidate ad Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia.

Il giorno successivo, Sabato 16 dicembre, è invece previsto un Trekking urbano “Alla scoperta delle edicole votive di Monreale”. L’appuntamento è alle ore 9,30 per la visita al Museo Diocesano e la successiva partenza della visita da via Arcivescovado, 8 sempre a Monreale.

Nella foto, edicola votiva a Monreale.