Morte di Nicola Farruggio, il cordoglio di Confcommercio di Palermo

PALERMO – “Con profonda tristezza e incredulità abbiamo appreso della scomparsa improvvisa di Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Palermo, mio vicepresidente vicario per 5 anni: con lui abbiamo condiviso impegno e visione di città, responsabilità e lealtà. Figura di grande rilievo nel settore turistico e alberghiero siciliano, Nicola Farruggio era un uomo animato da una forte passione per il lavoro, sempre in prima linea nel promuovere l’eccellenza del turismo e nel difendere gli interessi degli operatori di settore. La sua visione lungimirante e il suo impegno quotidiano sono stati un punto di riferimento per molti. La sua mancanza lascia un vuoto incolmabile non solo nella comunità degli albergatori ma anche in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui”.

Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, anche a nome del direttore VIncenzo Costa e di tutti i colleghi della Federazione, ricorda con profonda stima e affetto Nicola Farruggio, presidente da anni di Federalberghi Palermo.

“Nicola – prosegue Patrizia Di Dio – era un amico e un collega straordinario, un leader capace di ascoltare e comprendere le esigenze di tutti, sempre pronto a sostenere il nostro territorio con passione. La sua dedizione al settore alberghiero e il suo impegno instancabile per la crescita del turismo in Sicilia lo hanno reso un protagonista instancabilmente presente. Oggi perdiamo un uomo di grande valore, una persona dal tratto umano gentile e professionale, con cui abbiamo condiviso innanzitutto i nostri valori di vita prima che di impresa e di associazione. Siamo vicini alla moglie Rosa, che con Nicola ha condiviso con grande entusiasmo la gestione delle loro strutture, agli adorati figli, alla sua famiglia, ai suoi amici e ai colleghi, certi che il suo esempio continuerà a ispirare tutti coloro che lavorano per il turismo e lo sviluppo del nostro territorio”.

Nicola Farruggio è stato un importante imprenditore nel settore turistico-alberghiero, titolare dell’Hotel Posta, del Massimo Plaza Hotel e del Mondello Glam Hotel Resort & Spa, aperto appena pochi mesi fa. Era presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente regionale, componente della giunta di Confcommercio Palermo nella quale, sempre sotto la presidenza di Patrizia Di Dio, ha ricoperto per cinque anni anche il ruolo di vicepresidente vicario. Era anche presidente dell’Ente bilaterale per il Turismo siciliano.