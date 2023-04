PALERMO – Mostra “Cuore non mente” di Ivana Di Pisa con il cunto di Salvo Piparo Inaugurazione venerdì 14 aprile alle ore 18,30 in via Giorgio Castriota, 15. Visitabile fino al 30 aprile. Ingresso libero Sogno e disperazione, grigi scuri e città degradate sotto, e sopra cieli azzurri e bagliori gialli. È una storia di […]

PALERMO – Mostra “Cuore non mente” di Ivana Di Pisa con il cunto di Salvo Piparo

Inaugurazione venerdì 14 aprile alle ore 18,30 in via Giorgio Castriota, 15. Visitabile fino al 30 aprile. Ingresso libero

Sogno e disperazione, grigi scuri e città degradate sotto, e sopra cieli azzurri e bagliori gialli. È una storia di rinascita continua, l’arte pittorica dell’artista palermitana Ivana Di Pisa che, venerdì 14 aprile, alle ore 18.30, da Artètika, spazio espositivo per l’anima, in via Giorgio Castriota, 15, inaugurerà la sua mostra intitolata “Cuore non mente”, affiancata dal noto cuntista Salvo Piparo. La gallerista e curatrice Esmeralda Magistrelli ha selezionato 27 opere, fra tele ad olio su carta e dipinti su tela ad acrilico. Sarà visitabile fino al 30 aprile, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, dal lunedì al sabato.