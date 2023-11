Mostra della pittrice Francesca Di Chiara, alla galleria Artétika, da venerdì 24 novembre

PALERMO – Nella settimana dedicata alla donna, in occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere, Artétika, galleria d’arte condotta da svariati decenni, da due donne, Gigliola Beniamino Magistrelli ed Esmeralda Magistrelli, ospiterà, dal 25 novembre al 5 dicembre, la mostra Madre Terra, l’esposizione, curata da Alberto Samonà, con opere dell’artista palermitana Francesca Di Chiara. L’inaugurazione avrà luogo venerdì 24 novembre, alle ore 18,30 in via Giorgio Castriota, 15, a Palermo. Ingresso libero. Orari di visita dal lunedì al sabato, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 19,30.

Saranno esposte 15 opere, create con la terra e colorate con i pigmenti naturali, con una tecnica unica ideata dall’artista. A dominare le tele di Francesca Di Chiara, in mostra alla galleria Artétika, i colori della terra.

“Madre Terra è, nell’opera di Francesca Di Chiara, il riferimento a una dimensione che va ben al di là della propensione creativa individuale, ma si congiunge a un respiro universale che tutto pervade e che è possibile incontrare anche nel gesto artistico. È – evidenzia ancora il curatore della mostra Alberto Samonà -, al contempo, l’invocazione alla Madre Divina che genera la vita e la consapevolezza di un richiamo costante alla Terra, il luogo nel quale gli elementi prendono forma e dal quale ci si nutre costantemente”.