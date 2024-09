Mozione per un confronto in consiglio comunale presentata dal capogruppo di F.I. in merito al cambio di senso di marcia in via Cavallaro a Marinella

CASTELVETRANO – Barbara Anna Rita VIVONA, capogruppo di Forza Italia, nella qualità di Consigliere Comunale, ha proposto la discussione di una mozione che porti alla modifica dell’attuale senso di marcia di via Cavallaro a Marinella di Selinunte “invertendo l’attuale senso di marcia in entrata con uno inverso in uscita, per garantire una migliore circolazione veicolare e una maggiore sicurezza in ambito di Protezione Civile”.

La Mozione

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco di Castelvetrano

Oggetto: MOZIONE, ai sensi dell’Art. 57del Regolamento del Consiglio Comunale.

La sottoscritta Barbara Anna Rita VIVONA, capogruppo di Forza Italia, nella qualità di Consigliere Comunale,

IN RIFERIMENTO

ALLA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 46 DEL 15-04-2024 OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA CAVALLARO, VIA TRENTA SALME, VIA PITAGORA E VIA PERSEFONE A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE – PO FERS 2014/2020 – AGENDA URBANA DELLA SICILIA OCCIDENTALE AZIONE 4.6.4.

CONSTATATO

CHE la fine dei “Lavori di realizzazione di ciclovia della Sicilia Occidentale dell’itinerario Costiero – Collegamento Castelvetrano Zona Commerciale con la frazione di Marinella di Selinunte”, si è conclusa con la realizzazione della pista ciclabile nella via Trenta Salme, via Cavallaro, via Persefone e via Pitagora della frazione di Marinella di Selinunte, dove si è resa necessaria una nuova disciplina della circolazione stradale nei predetti assi viari ricadenti nella frazione di Marinella di Selinunte, che in particolare è stato cambiato il senso di marcia della via Cavallaro con l’istituzione della segnaletica stradale di divieti e obblighi di circolazione, trasformando in “Senso Unico di marcia (fig. II 348 Art. 135 Reg. Es. C.d.S.) nella via Trenta Salme (tratto stradale dalla S.S. 115/dir alla via Cavallaro “impianto semaforico”) “ e Senso Unico di marcia (fig. II 348 Art. 135 Reg. Es. C.d.S.) nella via Cavallaro (tratto stradale dalla via Trenta Salme “impianto semaforico” alla via Persefone).

Essendo trascorsi quasi 4 mesi dalla sua istituzione ed avendo notato le difficoltà di circolazione, che sono emerse in questi mesi estivi, causa l’elevato transito di mezzi che vengono a convergere tutti all’incrocio tra la via Cavallaro e la sua continuità naturale, la via Persefone, che a sua volta incrociano i mezzi che provengono dalla via Pitagora che a sua volta incrocia la via Icaro da cui provengono i mezzi che salgono dalla zona del porto, questo insieme di incroci viene pesantemente penalizzato dal senso unico di marcia che si trova in via Cavallaro, che non permette più il deflusso veicolare in uscita, come avveniva in precedenza prima della realizzazione della pista ciclabile.

Premesso che non si è mai visto un nuovo piano del traffico che invece di snellire la circolazione , la complichi inesorabilmente e nello stesso tempo, tale senso di marcia è contro tutte le regole e le caratteristiche che dovrebbe avere alla base un buon piano di Protezione Civile di cui bisogna sempre tener conto in ogni circostanza, che dovrebbe prevedere più vie di fuga che di ingresso in un centro cittadino chiuso “a budello“ come attualmente è il centro storico e il porto di Marinella di Selinunte, dove abbiamo in questo modo due arterie stradali in entrata (la SS115 dir. e la via Cavallaro) ed una sola in uscita la SS115 dir. a doppia corsia, che non garantiscono il buon deflusso in uscita in caso di pericolo, calamità naturali, ma anche nelle serate particolari in cui ci sono sagre e feste di paese o anche semplicemente tenendo conto del mercatino settimanale che si tiene proprio in quella zona, che richiamano un numero elevatissimo di persone e di mezzi di trasporto.

Constato inoltre che la citata Ordinanza Dirigenziale n.46 del 15/04/2024, dava atto che:

• le disposizioni di cui all’odierna ordinanza possono essere suscettibili di modificazioni ed integrazioni a seguito dell’analisi del flusso veicolare insistente nelle vie citate o quant’altro risulti necessario ed urgente per fatti scaturenti dalla nuova disciplina della circolazione stradale nelle vie oggetto del presente dispositivo;

• il presente provvedimento può essere in qualsiasi momento revocato e/o sospeso per sopravvenute esigenze di carattere di Ordine Pubblico, emergenziali di Protezione Civile o per provvedimenti emanati da altre Autorità competenti in materia.

IMPEGNA

L’Amministrazione Comunale a farsi carico di una rivisitazione dell’attuale ordinanza e soprattutto del cambio repentino del senso di marcia dell’intera via Cavallaro, invertendo l’attuale senso di marcia in entrata con uno inverso in uscita, per garantire una migliore circolazione veicolare e una maggiore sicurezza in ambito di Protezione Civile in caso di urgenti necessità di spostamento di persone o cose e nelle serate di afflussi maggiori per eventi, spettacoli e sagre paesane.

In attesa del primo Consiglio comunale utile, per un confronto diretto e costruttivo, Cordiali Saluti.

Castelvetrano 27/09/2024