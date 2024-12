PALERMO – Nascono i bond per finanziare le imprese in Sicilia. Lo scrive oggi il Giornale di Sicilia in edicola spiegando la manovra che ha portato la Regione a mettere sul piatto 18 milioni, sufficienti ad attivare tramite l’Irfis un’operazione che vale almeno una sessantina di milioni e inaugura un nuovo modello di finanziamento per le imprese siciliane. Si chiameranno Sicilia bond o forse Trinacria bond, verranno emessi fra qualche mese e costituiscono una prima volta per il sistema imprenditoriale e bancario dell’Isola. L’emissione è prevista per la fine della primavera 2025. Il piano è stato messo a punto dal presidente Schifani con l’assessorato alle Attività produttive, guidato da Edy Tamajo, e con l’Irfis, l’istituto di credito regionale affidato a Iolanda Riolo e Giulio Guagliano. “Il sistema studiato”, scrive il Giornale di Sicilia, “farà sì che si ripeta in Sicilia quanto già avviato con successo da Regioni come Campania, Puglia e Lazio”.