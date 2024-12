Natale 2024, in via Maqueda arriva la fiera natalizia “Christmas Town”

PALERMO – Palermo si prepara ad accogliere le ormai imminenti festività natalizie. Le strade del centro si vestono di nuovi colori, luci a tema, vetrine addobbate e iniziano gli allestimenti dei tradizionali mercatini a tema. Dopo l’inaugurazione della “Cittadella di Natale” di Piazzale Ungheria, avvenuta lo scorso 28 novembre, Utopia, in collaborazione con l’Associazione Artigianando, annuncia la Prima edizione di “Christmas Town” che da venerdì 6 dicembre fino a domenica 22 animerà una delle strade più centrali della città: la via Maqueda.

Inserita all’interno del macro-progetto “Rinasce via Maqueda”, Christmas Town sarà fruibile gratuitamente dalla domenica al venerdì, a partire dalle ore 10:00 fino alle 20:00, e il sabato dalle 10:00 alle 24:00. A partire da Piazza Bellini, saranno allestite venti casette in legno, decorate a tema e con luci colorate tipiche del periodo, ognuna dedicata a un prodotto artigianale o agroalimentare: si andrà dai presepi fatti a mano a prodotti di pelletteria, dalle ceramiche dipinte a mano a manufatti di cucito creativo. Sarà presente uno spazio food, dove poter mangiare qualcosa, e alcuni angoli dedicati ai prodotti agroalimentari con gli immancabili panettoni artigianali e dolci tipici.

«Siamo davvero orgogliosi – dichiara Luca Tumminia, Presidente dell’Associazione Artigianando – di partecipare all’organizzazione di questa fiera che si aggiunge alle tante e importanti fiere che organizziamo. Questa organizzazione ha sicuramente un valore in più per via del progetto di rivalutazione che stiamo attuando. La via Maqueda, ritengo, sia una delle vie più belle della nostra città, ricchissima dal punto di vista storico, invito dunque tutta la cittadinanza a “tornare” a frequentare questa meravigliosa strada palermitana e ad ammirarne la bellezza»