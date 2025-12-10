Natale 2025, vescovo visita ammalati e celebra negli ospedali

MAZARA DEL VALLO – Come di consueto, in vista del Natale, il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, visiterà gli ammalati negli ospedali del territorio diocesano. Venerdì 12 dicembre, ore 10, visita degli ammalati e celebrazione della santa messa nell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo. Lunedì 15 dicembre, ore 9,30, visita e santa messa nell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Giovedì 18 dicembre, ore 9,30, visita e santa messa nell’ospedale “Vittorio Emanuele III” di Salemi. Venerdì 19 dicembre, ore 9,30, visita e santa nell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala

