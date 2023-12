Natale a Valderice: “La Bibbia nel Parco” illumina il Parco Urbano di Misericordia

VALDERICE – A Valderice torna “La Bibbia nel Parco“, il singolare presepe vivente dedicato alla narrazione biblica. Le rappresentazioni, che si svolgeranno il 26, 29, 30 dicembre e il 5 e 6 gennaio nel suggestivo Parco Urbano di Misericordia, esploreranno il tema della “Salvezza”, attraverso dieci scene tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento. Un evento autentico che intreccia le espressioni artistiche, la profondità della fede, la ricchezza culturale.

“La Bibbia nel Parco vanta una tradizione di 26 anni. Nel corso degli anni, grazie ai vari temi introdotti, a diverse collocazioni, all’utilizzo di costumi l’evento è sempre cresciuto in termini di qualità. L’ambiente unico del Parco Urbano di Misericordia e la cornice dello spettacolo disposto lungo il percorso fanno de “La Bibbia nel Parco” uno dei presepi viventi più originali d’Italia, che regala scene mozzafiato. Numerosi sono gli attori locali coinvolti spinti da un forte senso di appartenenza” queste le parole di Margherita Aguanno, presidente dell’Associazione Pro Misericordia di Valderice.

“La Bibbia nel Parco” è stata infatti presentata nel corso di una conferenza che si è svolta negli spazi della Biblioteca Comunale di Valderice. Sono intervenuti il sindaco di Valderice Francesco Stabile, l’assessore al Turismo Anna Maria Mazzara, la presidente dell’Associazione Pro Misericordia Margherita Aguanno e il vicario generale della Diocesi di Trapani Don Alberto Genovese.

La conferenza è stata aperta dal Coro San Giovanni Paolo II. Sono stati eseguiti i brani della tradizione natalizia e “Pacem in terris”, ispirato all’enciclica di Giovanni XXIII, un vero appello alle coscienze in un momento storico di grandi tensioni.

Il tema de “La Bibbia nel Parco” è stato approfondito durante la conferenza, rivelando un racconto divino che attraversa l’intera storia umana. La salvezza emerge come un dono, offrendo speranza e riscatto attraverso la fede, il sacrificio e la grazia. Dal primo annuncio del Messia nella Genesi al sacrificio di Isacco e alla guida di Mosè, il percorso di redenzione si sviluppa. La profezia a Re Davide, l’Annunciazione, la Croce e la risurrezione di Gesù delineano il culmine della speranza. La Pentecoste chiude questo racconto biblico, sigillando la via della redenzione con lo Spirito Santo. Questi, in sintesi, i temi dei quadri biblici.

“La Bibbia nel Parco” è organizzata dall’Associazione Pro Misericordia, con il patrocinio del Comune di Valderice e dell’Assemblea Regionale Siciliana e con la collaborazione delle parrocchie Maria SS. della Misericordia e Cristo Re di Valderice.

L’ingresso è gratuito. Il percorso è visitabile a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00. Durante il percorso, della durata di mezz’ora, è possibile degustare una zuppa e all’esterno del Parco i dolci della tradizione natalizia.