Natale all’I.C. “Lombardo Radice-Pappalardo”: un’occasione per donare

CASTELVETRANO – Nelle giornate del 15 dicembre e del 21 dicembre nei plessi dell’Istituto comprensivo “Lombardo Radice-Pappalardo” è stata realizzata l’iniziativa “Natale Solidale 2023”, per soddisfare il bisogno di stare vicino a chi si trova in situazione di difficoltà e per promuovere la cultura del dono, tramite il riconoscimento dell’altro, il dialogo e l’empatia.

Diverse le iniziative che si sono attivate: “La tombola solidale” nella Scuola Primaria dei plessi “Lombardo Radice” e “G. Verga” e nella Scuola dell’Infanzia del plesso “G. Verga”, alle quali gli alunni hanno partecipato con entusiasmo e voglia di donare con un monte premi che nella maggior parte è consistito in cioccolato e caramelle che i bambini sono stati felice di vincere; nella Scuola dell’Infanzia del plesso “Lombardo Radice” l’occasione è stata celebrata con “Christmas Jumper Day”, indossando un maglione buffo a tema natalizio, il jumper appunto. Nella Scuola Secondaria di I grado “V. Pappalardo” e “E. Medi” l’attività denominata “Una merenda solidale” ha consentito agli alunni di cimentarsi nella preparazione, vendita ed acquisto delle merende che sono state messe in bella mostra nelle tavolate preparate per l’occasione e pronte per l’assaggio.

Tutti i proventi delle vendite saranno utilizzati quale fondo per l’acquisto di materiale didattico e quale contributo per la partecipazione alle visite guidate degli alunni della scuola appartenenti a famiglie in difficoltà.

La Dirigente Maria Rosa Barone, nel ringraziare alunni, docenti e genitori, ha sottolineato quanto sia importante nel momento storico in cui viviamo che la scuola favorisca concretamente la partecipazione di tutti gli alunni alle attività didattico-educative, indipendentemente dalle loro condizioni di vita e se, in prossimità delle festività natalizie, il sostegno viene espresso con piccoli gesti di aiuto, perché la solidarietà autentica parte dal cuore, è stata anche data l’opportunità agli studenti (futuri adulti) di acquisire l’abitudine verso l’eguaglianza ‘sostanziale’, principio sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana all’art. 2 ed all’art.3 affinché, tramite la solidarietà umana tra i cittadini che abbracci tutti i gruppi culturali, possano essere rimossi tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che garantiscano i diritti inviolabili dell’uomo e permettano a tutti il pieno sviluppo della propria persona e l’accesso al lavoro.