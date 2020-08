Notti Clandestine: stasera Antonio Presti e Felice Cavallaro a Termini Imerese

TERMINI IMERESE – Antonio Presti, mecenate e promotore della Fiumara d’Arte, e Felice Cavallaro, giornalista e ideatore del circuito “La strada degli scrittori”, parteciperanno stasera (27 agosto) a Notti Clandestine, la kermesse culturale che si tiene dal 25 al 29 agosto a Termini Imerese (Palermo), in Piazza San Giovanni. La serata si aprirà alle ore […]

La serata si aprirà alle ore 21.15 con la rassegna di cortometraggi “Autoritratti in isolamento” realizzati dagli allievi della Scuola Piano Focale. Dopo gli interventi di Presti e Cavallaro saliranno sul palco I Petrolini per uno spettacolo di cabaret. La serata si concluderà con il concerto del gruppo Alenfado in “Passeando”, a cura dell’Associazione Amici della Musica.