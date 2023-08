Notti di BCsicilia: a Isola delle Femmine rivivono le antiche tradizioni del Ferragosto

ISOLA DELLE FEMMINE – Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà giovedì 17 agosto 2023 a partire dalle ore 21,30 a Isola delle Femmine l’iniziativa “Le Antiche tradizioni del Ferragosto”. L’appuntamento è presso Casa Museo Joe Di Maggio in Via Cutino, 14. Ingresso libero e gratuito. Grazie all’impegno del Presidente di BCsicilia di […]

ISOLA DELLE FEMMINE – Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà giovedì 17 agosto 2023 a partire dalle ore 21,30 a Isola delle Femmine l’iniziativa “Le Antiche tradizioni del Ferragosto”. L’appuntamento è presso Casa Museo Joe Di Maggio in Via Cutino, 14. Ingresso libero e gratuito.

Grazie all’impegno del Presidente di BCsicilia di Isola delle Femmine Agata Sandrone torna in vita un’antica tradizione, protrattasi fino agli anni ’60, secondo la quale il giorno del ferragosto ad Isola avveniva un originale scambio di doni tra fidanzati: l’uomo regalava alla sua amata un gallo vivo adornato con un grande fiocco e la ragazza ricambiava con una grossa anguria.

Nella Casa Museo saranno esposte per l’occasione delle angurie scolpite da Francesco Bologna, mentre la presenza dei galletti sarà simboleggiata dalle ceramiche. Al termine è prevista la degustazione di anguria e biscotti a forma di galletti. L’iniziativa, che si tiene in collaborazione di Marco Erta, è organizzata dalla Sede di Isola delle Femmine di BCsicilia. Tel. 320.9089061 – Email: isoladellefemmine@bcsicilia.it.

In copertina foto di passate edizioni.