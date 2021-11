Nuovo appuntamento con la grande musica per Selinus all’Opera 2021

CASTELVETRANO – Venerdì 3 dicembre alle ore 21:00 la rassegna di musica classica, voluta dall’Amministrazione Comunale di Castelvetrano e realizzata da Ars Nova, prosegue con un recital solistico dedicato al pianoforte. La pluripremiata pianista russa Sophia Vasheruk, in una carrellata di musica d’Europa, propone alcune delle più belle pagine della letteratura per pianoforte: da Johann […]

CASTELVETRANO – Venerdì 3 dicembre alle ore 21:00 la rassegna di musica classica, voluta dall’Amministrazione Comunale di Castelvetrano e realizzata da Ars Nova, prosegue con un recital solistico dedicato al pianoforte. La pluripremiata pianista russa Sophia Vasheruk, in una carrellata di musica d’Europa, propone alcune delle più belle pagine della letteratura per pianoforte: da Johann Sebastian Bach, secondo la revisione novecentesca dell’italiano Ferruccio Busoni, a Wolfgang Amadeus Mozart, pietra miliare del pianismo settecentesco preromantico, a Sergej Rachmaninov, compositore russo novecentesco tra i più eseguiti anche nelle attuali stagioni concertistiche.

In occasione del concerto prosegue l’iniziativa promossa d’intesa tra l’Amministrazione Comunale e Ars Nova che premia gli studenti meritevoli delle scuole di Castelvetrano. Questa volta tocca alle scuole primarie, i cui alunni, accompagnati da

docenti e dirigenti scolastici assisteranno allo spettacolo come riconoscimento della comunità cittadina per il loro impegno scolastico. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato di relazione e collaborazione con le agenzie culturali della città per rafforzarne la vicinanza e la partecipazione al progetto di recupero del Teatro Selinus come centro di cultura del territorio.

Agevolazioni per i familiari degli studenti premiati con ingressi al prezzo ridotto di €9,50, prenotabili telefonicamente al numero +39 3509564887 e acquistabili al botteghino in presenza dal 28 novembre.

Le informazioni sullo spettacolo sono disponibili agli indirizzi:

www.selinusopera.it

La biglietteria online è attiva all’indirizzo: www.liveticket.it/arsnovapa