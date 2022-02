CASTELVETRANO – Al via da lunedì 28 febbraio un nuovo centro tamponi presso la sede CRI di Castelvetrano gestito dal locale Comitato della #CroceRossa. Il servizio è attivo secondo il seguente calendario senza prenotazione:

Lunedì Mattina dalle 09:00 alle 12:00

Martedì Mattina dalle 09:00 alle 12:00

Mercoledì Pomeriggio dalle 16:00 alle 18:30

Giovedì Mattina dalle 09:00 alle 12:00

Venerdì Pomeriggio dalle 16:00 alle 18:30

Sabato Mattina dalle 09:00 alle 12:00

Domenica Pomeriggio dalle 16:00 alle 18:30

Il servizio sarà gratuito per i bambini fino a 5 anni e avrà il costo di 6 euro per i ragazzi fino a 18 anni e di 12 euro per i maggiorenni. Il servizio sarà inoltre gratuito per le persone assistite dai Servizi Sociali del Comune.