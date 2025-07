Oggi a Marinella primo appuntamento con “Cinema Ammare” con la proiezione di “Coco”

SELINUNTE – Il format agrigentino “Cinema Ammare”, che unisce il cinema alla fruizione degli arenili, approda a Castelvetrano e Selinunte per due serate tra divertimento e bellezze naturali e archeologiche.

L’iniziativa, che ormai da alcuni anni miete successi di consenso e pubblico a “casa”, sulla spiaggia di Realmonte dove insiste il locale “Nodo Ammare” di Fabio Speranza, adesso guarda al resto della Sicilia e la prima tappa della rassegna di cui è direttore artistico il videomaker Marco Gallo approda in provincia di Trapani grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale di Castelvetrano e del Parco archeologico di Selinunte.

Il primo appuntamento è previsto per oggi, venerdì 11 luglio 2025, alle ore 21.00, nella suggestiva spiaggia di Marinella di Selinunte, antistante la piazza di legno con la pellicola “Coco”, il film d’animazione Disney-Pixar vincitore di premio Oscar, Golden Globe, Bafta e Annie Award come miglior film d’animazione. Una storia intensa, colorata e ricca di musica, che ha emozionato milioni di spettatori in tutto il mondo, grandi e piccoli che è stata scelta come prima proiezione attraverso i canali social dagli stessi utenti. La rassegna proseguirà il 31 luglio nella suggestiva spiaggia all’interno del Parco Archeologico di Selinunte. Anche in questo caso il film proiettato sarà scelto nei prossimi giorni dai cittadini.

“Con Cinema Ammare il cinema arriva in spiaggia, in un contesto unico come quello di Selinunte, offrendo serate gratuite pensate per le famiglie e per chi vuole vivere il territorio anche di sera – commenta il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini -. È solo l’inizio: proseguiremo con altri appuntamenti, coinvolgendo anche Triscina e altri spazi pubblici da valorizzare con iniziative semplici ma capaci di creare comunità”.

L’accesso alle serate è gratuito.