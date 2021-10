Oggi conferenza dei sindaci per modifica atto aziendale e potenziamento dell’ospedale

CASTELVETRANO – Conferenza dei Sindaci questa mattina (11 ottobre) a Trapani, già convocata dal presidente della stessa il 27 settembre scorso, per discutere di un ordine del giorno comprensivo anche della proposta di modifica del Piano Sanitario Aziendale che prevede tutti gli indirizzi già precedentemente concordati dai sindaci del territorio belicino con il Presidente della Regione Nello Musumeci e con la Commissione regionale della Sanità già nei mesi scorsi.

Alla presenza del Commissario dell’Asp, Paolo Zappalà, e dei direttori sanitari e amministrativi, i sindaci della conferenza hanno dibattuto sulle questioni relative alla proposta di modifica, e non solo, per il potenziamento dell’ospedale di Castelvetrano, al servizio dei territori della Valle del Belice.

I sindaci del territorio, così come comunica il sindaco di Partanna, Nicolò Catania, hanno manifestato particolare apprezzamento su questo percorso istituzionale che ha visto già concretizzarsi nella proposta di modifica dell’atto aziendale tutti gli impegni e gli indirizzi concordati nei vari tavoli istituzionali. La conferenza si è aggiornata a breve, per cui nei prossimi giorni si procederà alla votazione definitiva.