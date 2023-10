Oggi esperti illustrano norme, incentivi, esperienze realizzate per le Nuove Comunità energetiche per autoproduzione e consumo condiviso

PALERMO – Per favorire la transizione ecologica e l’abbattimento delle bollette nel Paese, il legislatore nazionale ha previsto la possibilità che attorno ad una stessa cabina elettrica enti pubblici, imprese, condomini e abitazioni private possano costituire insieme, usufruendo di appositi incentivi, una Comunità energetica rinnovabile nella quale, chi può, installa sistemi di generazione di energia da fonte rinnovabile e accorgimenti di economia circolare da condividere all’interno della Cer, per autoconsumo o cessione alla rete. Il “Pnrr” stanzia per questo scopo 2,2 miliardi, mentre il dipartimento regionale Energia ha messo a disposizione dei Comuni 5 milioni di euro e, per le famiglie che vogliano installare impianti fotovoltaici, contributi di 5mila euro.

L’appuntamento è per oggi, lunedì 30 ottobre, alle ore 14,30, presso la

Sala Terrasi della Camera di commercio di Palermo e Enna, in via Emerico

Amari, 11.