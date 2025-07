Oggi Seminario Consorzio OPEN: Nuove Prospettive per l’Inclusione Socio-Lavorativa delle Persone in Esecuzione Penale

PALERMO – Il Consorzio O.P.E.N. (Offenders Pathways to Employment National Network), nato nel 2010, è una rete nazionale che opera in 11 regioni italiane con l’obiettivo di contrastare l’esclusione sociale e la recidiva delle persone in uscita dal carcere. Attraverso percorsi di formazione professionale, reinserimento lavorativo, housing sociale e supporto psicologico, OPEN promuove l’integrazione nella comunità e nel mondo del lavoro, coinvolgendo 38 istituti penitenziari per adulti e 5 minorili. Con 275 operatori dedicati, il consorzio forma oltre 1.000 detenuti all’anno e inserisce al lavoro 430 persone provenienti dal sistema giustizia.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO DI OGGI (11 SETTEMBRE 2025)

Un’occasione per approfondire modelli innovativi di giustizia riparativa e inclusione:

Accoglienza e storia di Casa San Francesco

Dott. Alessandro Padovani (Fondazione Don Calabria) Presentazione del Consorzio OPEN e lezioni apprese

Dott. Giovanni Zonin (Presidente OPEN) e Dott. Claudio Cazzanelli (Vicepresidente OPEN) Il Comitato per l’occupazione degli assistiti dal Tribunale di Palermo

Dott. Piergiorgio Morosini (Presidente Tribunale di Palermo) Dignità umana nel sistema costituzionale europeo

Prof.ssa Paola Maggio (Università di Palermo) Progetto Jail to Job e Jail Career Days

Dott.ssa Nadia Lodato (Cooperativa Rigenerazioni ONLUS) Innovazione europea: Movimento RESCALED

Dott.ssa Sara Gambino (CEIPES)

A seguire: Light lunch offerto da Gaternio & Banqueting nel giardino di Casa San Francesco.

PERCHÉ PARTECIPARE?