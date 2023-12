On. Catania:”Con l’art.13 della Finanziaria prospettiva di tranquillità e serenità agli Asu siciliani”

PALERMO – «Con l’approvazione della riscrittura dell’articolo 13 della Finanziaria regionale agli Asu siciliani daremo finalmente una prospettiva di tranquillità e serenità». Lo dice il deputato regionale Nicolò Catania, capo gruppo vicario FdI all’Ars, dopo che la Commissione Bilancio ha dato il via libera all’articolo dello strumento finanziario. «All’interno del provvedimento gli Asu avranno la possibilità della stabilizzazione a tempo indeterminato a 24 ore, oppure l’integrazione a 36 ore a tempo determinato – spiega l’onorevole Catania che sta seguendo, da capogruppo vicario i lavori della Commissione – come forza di maggioranza sosterremo anche il voto finale su quanto stabilito già in Commissione. Conosco la platea di questi lavoratori da sempre – ha aggiunto Catania – e da sindaco ho sempre apprezzato il loro impegno. Nonostante la particolare situazione lavorativa, oggi finalmente si dà dignità e nuove prospettive ai lavoratori da sempre precari».