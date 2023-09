On. Mancuso: “Di fronte a quanto sta avvenendo in queste ore a Lampedusa, occorre uno sforzo unitario e collettivo di tutte le Istituzioni”

PALERMO – “Di fronte a quanto sta avvenendo in queste ore a Lampedusa, occorre uno sforzo unitario e collettivo di tutte le Istituzioni, prima di tutto per salvaguardare il bene universale della vita umana e della sua dignità.

Sono stato in queste ore in contatto col Presidente Schifani, che mi ha assicurato che il Governo regionale sta seguendo minuto per minuto l’evolversi della situazione e si è attivato con la Protezione Civile e in raccordo con la Prefettura per l’invio di beni di prima necessità, uomini e mezzi sull’isola per far fronte ad una situazione di emergenza eccezionale.

Il Presidente Schifani mi ha anche assicurato che si recherà personalmente a Lampedusa nei prossimi giorni insieme al Dirigente Cocina per fare il punto della situazione.

Il Governo regionale sta facendo tutto quanto è nelle sue possibilità, ben oltre le sue responsabilità amministrative, ma è evidente che le politiche migratorie, così come la risposta alle emergenze umanitarie come quella in atto a Lampedusa, vanno affrontate dallo Stato e dall’Europa, che non possono scaricare sulla Sicilia e sulle altre regioni “di frontiera” un così enorme peso”.

Lo dichiara Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia, in relazione alla situazione di emergenza in atto a Lampedusa.