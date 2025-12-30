On. Pellegrino: “Lo stanziamento di 34 milioni di euro, che si aggiungono ai 21 già previsti, permette di avviare la fase esecutiva del nuovo ospedale di Alcamo”

ALCAMO – “L’approvazione dei fondi integrativi per il nuovo ospedale di Alcamo da parte della Giunta regionale è una ottima notizia per la provincia di Trapani ed una dimostrazione chiara dell’azione di governo concreta e risolutiva portata avanti dal Presidente Renato Schifani”. Ha dichiarato Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Con questo provvedimento, il Presidente onora l’impegno preso con i cittadini e le istituzioni del territorio trapanese, sbloccando definitivamente i finanziamenti necessari e trasformando una promessa in realtà. Lo stanziamento dei 34 milioni di euro, che si aggiungono ai 21 già previsti, completa il quadro finanziario dell’opera e permette di avviare finalmente la fase esecutiva”, ha continuato il deputato regionale.

“È il momento di archiviare le strumentali polemiche di chi, dall’opposizione, ha cercato di seminare dubbi e sfiducia sulla capacità della Regione di realizzare questo presidio strategico. I fatti oggi parlano chiaro: la Giunta ha trovato le risorse, ha mantenuto la parola data e dà il via libera a un’opera attesa da anni.

Questo risultato ribadisce con forza che l’attenzione del Governo Schifani è rivolta a tutta la Sicilia, senza distinzioni, riconoscendo ai territori come quello di Alcamo il diritto a strutture sanitarie all’avanguardia”, ha concluso l’on. Pellegrino.