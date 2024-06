ORATA AL CARTOCCIO CON PATATE

a cura di Ina Venezia

Ingredienti: 1 orata (o spigola) di mare di circa 1kg,, 500 g di patate, olio evo, prezzemolo, 1 spicchio di aglio, pepe, sale.

In una teglia profonda mettete un filo d’olio. Sbucciate le patate, lavatele e affettatele sottilmente, sistemandole sul fondo della teglia. Salatele leggermente, pepate, unite lo spicchio di aglio tritato, distribuendolo sulle patate. Aggiungete il prezzemolo. Sistemate sulle patate il pesce, già pulito e lavato, e salatelo. Dentro la pancia potete mettere mezzo spicchio di aglio, qualche gambo di prezzemolo, del pepe, olio. Completate con prezzemolo tritato sul pesce e un filo d’olio. Unite qualche cucchiaio di acqua, per evitare che le patate si attacchino sul fondo. Sigillate la teglia con la carta di alluminio e cuocete in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 40 minuti. Lasciate riposare qualche istante e servite.