Organizzazione perfetta per la presentazione del Club degli agricoltori nelle aziende Asaro a Marinella

MARINELLA DI SELINUNTE – E’ stata curata in tutti i particolari la presentazione di stamattina (26 agosto) presso le aziende agricole Asaro di Marinella di Selinunte del Club degli agricoltori del Belice, aggregazione di coltivatori che parte, con un’iniziativa dal basso, da un’idea di Tommaso Asaro, delle omonime aziende agricole, originario di Partanna. La sua famiglia da più di 100 anni esporta olio e olive in America, promuovendo il Belice e la tipica cultivar Nocellara che si produce solo in questi territori. Da febbraio l’azienda Asaro collabora con “Starbucks”, la catena internazionale di caffetterie in tutto il mondo, fondata a Seattle nel 1971. Proprio “Starbucks” ha lanciato le bevande “Oleato”, che riuniscono un’inaspettata alchimia di caffè Arabica Starbucks, infuso con olio extra vergine di oliva Partanna, offrendo un’esperienza di caffè delicata, vellutata e deliziosa. La presentazione ha dato anche occasione alla Famiglia Asaro di manifestare una grande ed ammirevole capacità organizzativa dove tutto è stato previsto ed ha funzionato: dalla vastissima zona parcheggio al filtro della registrazione, al servizio di distribuzione di due diversi tipi di “Oleato”, apprezzato dalle centinaia di visitatori presenti, alla “climatizzazione” dei locali e dello stand per gli interventi e prevedendo una presentazione fatta di discorsi semplici chiari concreti volti all’obiettivo di rendere estremamente comprensibili le proposte per la realizzazione di un funzionale Club degli agricoltori del Belice. E’ stato sottolineato che l’occasione ghiotta presentata oggi alla presenza dei rappresentanti della multinazionale “Starbucks”