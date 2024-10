Osservatorio provinciale permanente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tavolo tecnico sul settore agricoltura

TRAPANI – Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio provinciale permanente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e contrasto al lavoro nero ed irregolare, in adesione alle previsioni del protocollo d’intesa siglato sul tema lo scorso 11 settembre e in concomitanza con l’avvio della campagna olivicola, si è tenuto in Prefettura un tavolo tecnico sul settore agricoltura alla presenza dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confagricoltura, Coldiretti e CIA Sicilia occidentale, del Presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro e del Collegio dei periti agrari, della vice Presidente dell’ EBAT Trapani nonché delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil.

L’Osservatorio provinciale permanente, riunitosi in forma ristretta per affrontare le specificità di tale settore sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha verificato la messa in campo delle programmate iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione dei lavoratori e degli operatori economici, con l’obiettivo di una più efficace prevenzione dagli infortuni sul lavoro, individuando e favorendo inoltre nuove proposte per attività di lotta al lavoro nero e/o irregolare.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata la necessità, oltre ai doverosi controlli, di un profondo cambiamento culturale che parta dall’alfabetizzazione degli studenti delle scuole sulla legalità e sicurezza del lavoro e che coinvolga con specifiche campagne di formazione e informazione, anche in lingua straniera, la manodopera stagionale, in particolare extracomunitaria, sempre più presente nelle operazioni di raccolta in questo territorio.

In tale contesto si inseriscono la recente iniziativa, da parte dei soggetti sottoscrittori l’intesa, di opuscoli informativi, tradotti nelle lingue veicolari, in materia di sicurezza del lavoro nel settore agricolo, attività informative e formative nelle scuole e presso le associazioni.

Nell’occasione è stata richiamata l’importanza della sinergia tra le Forze dell’Ordine, le Pubbliche Amministrazioni, le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali e gli ordini ed i Collegi professionali, per prevenire e contrastare cattive pratiche in materia di regolarità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

È stato programmato un calendario di incontri tenuti dalle associazioni datoriali e sindacali curati dall’Ente Bilaterale, nonché dagli Enti ispettivi e previdenziali e dagli Ordini professionali, diretti non solo agli associati, per rafforzare la consapevolezza sui temi della regolarità e sicurezza, a tutela della dignità della persona.