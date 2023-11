Palazzo ex Eas a Palermo, Confsal-Unsa: “Lavoratori e utenti a rischio, subito messa in sicurezza”

PALERMO – “Il distacco di calcinacci dal Palazzo ex Eas di Palermo, nei pressi della Cittadella giudiziaria, è un fatto grave: se fosse accaduto di giorno avrebbe potuto colpire lavoratori, utenti o semplici passanti che ogni giorno percorrono via Impallomeni. Abbiamo chiesto rassicurazioni, oltre a informazioni sui lavori di ristrutturazione che dovrebbero interessare l’edificio. E’ necessario procedere con urgenza alla messa in sicurezza del Palazzo per evitare nuovi distacchi, a tutela dell’incolumità pubblica”. Lo dice Roberto Immesi della segreteria provinciale di Palermo di Confsal-Unsa, primo sindacato del ministero della Giustizia, in merito al distacco di calcinacci avvenuto questa notte.