Palermo: Chinnici (Pd Sicilia), “riapertura nido ai Danisinni è una vittoria della comunità educante”

PALERMO – “La riapertura del nido “Giuliano e Lavinia Galante” è una vittoria della comunità educante Zisa-Danisinni animata da tanti anni dal Centro Tau, guidato da Francesco Di Giovanni, insieme alla Parrocchia di Sant’Agnese”. Lo dice Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Assemblea regionale siciliana.

“Ci sono voluti anni di impegno e di battaglie – aggiunge – portate avanti dalle famiglie, dalla parrocchia e dalle associazioni locali per far riaprire una struttura che rischiava di diventare un relitto urbano. Ricordo ancora quando da consigliere comunale nel 2021 io e altri colleghi dovemmo occupare Palazzo delle Aquile per approvare in tempo il Piano triennale delle opere pubbliche, osteggiato dall’opposizione che oggi si trova al governo della città, al fine di non perdere il finanziamento necessario alla sua riqualificazione”.

“Un sentito ringraziamento va ai funzionari e ai tecnici dell’Ufficio edilizia scolastica del Comune – conclude Chinnici – e in particolare all’ingegner Gaetano Russo, rup del procedimento, che si è occupato dei lavori fino a pochi giorni prima del suo prematuro decesso avvenuto nel luglio scorso”.

Nella foto, ing Alfonso Terrana dell’impresa esecutrice, il geom Marcello Balsamo, gli arch. Andrea Poerio, Roberta Romeo, Brigitta Sanfilippo e Valentina Chinnici.