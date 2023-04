Palermo, si presenta il volume “Umberto II e il referendum del 1946” di Tommaso Romano

PALERMO – Organizzato da BCsicilia, in collaborazione con l’Accademia di Sicilia, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, giovedì 20 aprile 2023 alle ore 17,00 presso l’Hotel Joli in via Michele Amari (angolo Piazza Florio), il volume di Tommaso Romano “Umberto II e il referendum del 1946 nella Sicilia che votò Monarchia”. Dialogherà con l’autore Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Coordina Antonino Sala. Per informazioni: Email segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076. A tutti i partecipanti verrà omaggiata una litografia che ritrae S. M. Umberto II di Savoia, per ricordare il 40° anniversario della scomparsa.

Il libro. Nel diario del marchese Falcone Lucifero sotto la data di martedì 28 maggio 1946 si leggono queste parole scritte a Palermo: «Fin dall‘arrivo in aeroporto si profila una grande accoglienza: reparti schierati in armi, autorità, applausi scroscianti. Così per la strada che conduce fino al Palazzo Reale: la città è tappezzata di manifesti inneggianti al Re. Subito folla sotto i balconi e il Re deve affacciarsi. Il Palazzo Reale è danneggiato dai bombardamenti. […] Poi inizio delle visite cittadine, tra entusiasmo traboccante! Il pomeriggio una manifestazione sotto Palazzo Reale: non so dire quanto saranno: forse 200.000 persone! Anche su, nei saloni una calca indicibile! […]». E’ una testimonianza diretta di quell’entusiasmo con il quale i siciliani accolsero Umberto, da pochissimo divenuto Re dopo il periodo della Luogotenenza, che aveva iniziato una serie di viaggi in tutto il Paese per incontrare gli italiani alla vigilia del referendum istituzionale. Umberto II aveva intrapreso quei viaggi non tanto per motivi connessi alla consultazione referendaria, non intendeva coinvolgere, anche contro la volontà dei suoi consiglieri, l’istituzione che riteneva e voleva al di sopra delle parti, quanto piuttosto per rispettare una tradizione di incontrare gli italiani seguita da tutti i suoi predecessori dopo l’ascesa al trono. L’affetto e la fedeltà dinastica dei siciliani, in particolare, verso il sovrano vennero confermati non soltanto in occasione della sua visita palermitana ma anche in occasione di altre tappe nell’isola.

Proprio alle giornate siciliane di Umberto II nell’imminenza del referendum istituzionale del 1946, ma anche agli avvenimenti precedenti e susseguenti, è dedicato questo lavoro di Tommaso Romano, ricco di materiali inediti ma anche di recuperi di informazioni più o meno volutamente dimenticate. Il saggio attraverso una ricostruzione puntigliosa degli avvenimenti lascia ben comprendere la peculiarità del voto siciliano a favore della Monarchia rispetto a quello di altre zone pure filo monarchiche: una peculiarità certo esaltata dalle accoglienze popolari alla visita di Umberto II che testimoniano dell’affezione verso la Dinastia, ma anche, in qualche misura, legata sia al plurisecolare rapporto dei Savoia con la terra siciliana.