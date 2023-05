Pallamano: Final Eight Regionale Under 15 maschile, “La Maglietta di Flavio”

PETROSINO – C’è grande attesa per la Final Eight regionale under 15 maschile di pallamano “La maglietta di Flavio”. L’evento sportivo, dedicato al giovane atleta in forza alla compagine petrosilena scomparso prematuramente qualche mese fa in seguito ad un tragico incidente stradale, è in programma il 20 e 21 maggio al Palasport di Petrosino e […]

PETROSINO – C’è grande attesa per la Final Eight regionale under 15 maschile di pallamano “La maglietta di Flavio”. L’evento sportivo, dedicato al giovane atleta in forza alla compagine petrosilena scomparso prematuramente qualche mese fa in seguito ad un tragico incidente stradale, è in programma il 20 e 21 maggio al Palasport di Petrosino e sarà presentato nel corso della conferenza stampa di domani, giovedì 18 maggio, alle ore 17.30, nell’aula consiliare “Vito Marino” del Comune di Petrosino.

Al tavolo dei relatori, il tecnico petrosileno, nonché consigliere nazionale della F.I.G.H. Onofrio Fiorino, il presidente regionale della F.I.G.H. Sandro Pagaria, la delegata Coni della provincia di Trapani Elena Avellone, il sindaco e assessore allo Sport del Comune di Petrosino Giacomo Anastasi e la presidente del Consiglio comunale Liliana Giordano. Tra gli altri saranno presenti i familiari di Flavio Margeri, la cantante Anna Maria Modello, che si esibirà prima della finalissima, e i ragazzi della formazione under 15 de “Il Giovinetto” Petrosino.

Nel corso dell’incontro sarà illustrato il programma, che prevede una due giorni ricca di gare, con ben otto squadre protagoniste, provenienti da tutta la Sicilia. Sabato 20 maggio, alle ore 9.30, ad aprire le danze sarà l’Albatro che affronterà ai quarti il Villaurea, a seguire toccherà ai padroni di casa de Il Giovinetto Petrosino che sfideranno il Girgenti; alle ore 12.00, l’Enna sarà opposta alla Pallamano Marsala e, infine, l’Aretusa se la vedrà con l’Aetna Mascalucia.

Nel pomeriggio si svolgeranno le semifinali, mentre domenica mattina la finale per il 7° e 8° posto e per il 5° e 6°. Nel pomeriggio, sempre domenica, gli altri due match per decretare il podio e, a seguire, la premiazione.