Pantelleria. 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐢 𝐳𝐞𝐫𝐨: 𝐚𝐥 𝐯𝐢𝐚 𝐥𝐞 𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐮𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐝-𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐬𝐨𝐥𝐚

PANTELLERIA – Hanno preso il via ieri (26 ottobre), nellโ€™area di Punta Spadillo e di Cala 5 denti, i lavori di pulizia e ripristino della rete sentieristica (sentiero CAI 972) e delle aree limitrofe, realizzati dallโ€™Ente Parco Nazionale in collaborazione con il Comune di Pantelleria.

Si tratta di un primo step di un piano di pulizia piรน ampio, che interesserร in una prima fase la zona nord-est dellโ€™isola, tra Punta Karace e Cala Tramontana sino al tornante prossimo a Gadir, colpita lo scorso luglio 2023 da un vasto incendio, che ha fatto emergere una grande quantitร di rifiuti gettati nel corso degli anni e nascosti dalla vegetazione.

Si tratta di un investimento importante per il Parco Nazionale per la bonifica di zone impervie da raggiungere, realizzato attraverso lโ€™utilizzo di uomini e mezzi, fra cui anche camion e gru, che giร dalla mattinata di ieri, hanno portato in discarica diverse tipologie di rifiuti e materiali di scarto di varia natura (pneumatici, mobili, ferro vecchio, ecc) che sono stati rimossi da una ditta specializzata.

Un lavoro che riprende โ€“ oggi con il Commissario Straordinario del Parco – quello operato in zona, su iniziativa dellโ€™ex Presidente Salvatore Gabriele e con il prezioso supporto della comunitร pantesca, CC forestali, associazioni e volontari, ecc. giร nel 2022 quando un altro importante incendio colpรฌ lโ€™area.

Il Parco Nazionale, grazie alla segnalazione di Guide escursionistiche, forestali, enti e cittadini, sta inoltre lavorando per calendarizzare operazioni di pulizia che interesseranno anche la costa orientale, lungo l’incisione valliva di Nikร , per permettere di liberare dai rifiuti โ€“ gettati impropriamente da irresponsabili โ€“ un’altra vasta zona naturale e protetta.