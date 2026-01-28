Pantelleria: maltrattamenti in famiglia, arrestato un uomo di 35 anni

PANTELLERIA – I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal GIP del Tribunale di Marsala, nei confronti di un 35enne del posto per maltrattamenti contro familiari conviventi.

Il provvedimento scaturisce da una serie di maltrattamenti che l’uomo avrebbe riservato alla ex compagna da circa 6 mesi consistite in minacce e violenze fisiche.

All’esito degli atti di rito l’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.