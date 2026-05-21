Pantelleria, smantellato market della droga. Tre arresti

PANTELLERIA – I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno arrestato tre persone (un 19enne del luogo e due 23enni di nazionalità straniera), per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, insospettivi dal continuo “via vai” di persone dall’abitazione dei due stranieri, hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento di un panetto di hashish e 6 dosi della stessa sostanza nella disponibilità del 19enne e ulteriori 5 panetti e materiale per il confezionamento nella disponibilità dei due stranieri. La sostanza stupefacente rinvenuta (circa 700 gr.) e il denaro contante (circa 700 euro) è stato sottoposto a sequestro.

A seguito dell’udienza di convalida, per i tre soggetti è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora a Pantelleria, la permanenza a casa durante le ore notturne e l’obbligo giornaliero di presentazione alla Polizia Giudiziaria.