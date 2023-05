Parco Archeologico di Selinunte, 7 maggio ingresso gratuito nei siti e visita guidata tra i templi

SELINUNTE – Nel Parco archeologico di Selinunte sembra di camminare in un giardino: un ambiente talmente incontaminato che persino l’ape nera ha deciso di viverci indisturbata. Intanto domenica – 7 maggio, la prima del mese – ritorna l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura, e sarà possibile partecipare alle visite guidate di CoopCulture. Per chi preferisce un assaggio consistente del Parco, alle ore 12 la passeggiata tra i templi. Un percorso che arriva fino alla collina orientale per scoprire le vicende storiche, mitologiche e gli aneddoti legati alla fondazione ed allo sviluppo della città. Ecco apparire il Tempio E, poi l’area del Tempio F, probabilmente dedicato a Dioniso; e il Tempio G, tra i cinque templi greci più grandi di sempre. Quindi si proseguirà fino al Baglio Florio per la visita all’antiquarium. Se invece si vuole seguire un percorso più approfondito, bisogna partecipare alle 10.30 ai “Selinunte highlights”. Un itinerario bellissimo e suggestivo, include sia la Collina Orientale, che il Baglio Florio e la zona dell’Acropoli da raggiungere con le navette ecologiche. Il tour entrerà nel vivo raggiungendo l’area della Collina Orientale: qui sarà possibile ammirare e comprendere l’architettura dorica dell’Heraion o Tempio E che risale al V secolo avanti Cristo, ai resti del Tempio F di metà del VI secolo avanti Cristo, dedicato forse a Dioniso, e meravigliarsi per l’imponente campo di macerie di uno tra i più grandi templi greci mai costruiti: il Tempio G. E accanto, come non notare le macchine in scala reale, della mostra “Ars Aedificandi” di MondoMostre che raccontano i processi costruttivi dell’antichità.

Dopo una visita approfondita ai reperti raccolti al Baglio Florio, si raggiungerà con le navette la Collina dell’Acropoli attraversando anche l’alveo originario del fiume Cottone alla cui foce sorgeva il porto dell’antica Selinunte. Qui si scopriranno i resti di altri quattro templi a colonnato e degli altari. La passeggiata sull’altura dell’acropoli farà comprendere l’ampiezza della città e il suo sviluppo.