Parte ad aprile il nuovo corso di formazione per pasticcieri e gelatai organizzato da Confcommercio e Fipe Palermo

PALERMO – Confcommercio Palermo riparte con i corsi di formazione professionale dopo una periodo di stop imposto dalla pandemia. Il 12 aprile 2021 prenderà il via il “Corso di Pasticceria e di Gelateria”, organizzato di concerto con le organizzazioni di categoria Fipe e Assipan. A giugno partirà il corso di “Cucina classica e cucina vegetariana” mentre a ottobre sarà la volta del “Corso di panificatore e pizzaiolo”.

Il “Corso di pasticceria e gelateria” permetterà di acquisire le necessarie conoscenze e le competenze tecniche e professionali per avviare una attività ristorativa, con particolare riferimento al settore della pasticceria. Il Corso è rivolto a titolari di aziende ristorative, alberghiere ed extralberghiere, allievi del corso di formazione, diplomati di scuola alberghiera e anche al pubblico amatoriale interessato ad approfondire tecniche, strumenti e prodotti della pasticceria. Il corso avrà come docente il maestro Fabio Pacuvio e sarà articolato tra aprile e maggio in 352 ore di lezione, tra attività di teoria, pratica (presso il laboratorio didattico “Forniture Lo Piccolo”) e periodo di stage in azienda.

Con il maestro Franco Indelicato invece sarà possibile entrare nell’affascinante mondo del gelato artigianale di tradizione italiana attraverso un approccio integrato fra teoria e pratica. Il corso si articolerà in 312 ore di lezione, anche queste suddivise tra teoria, pratica di laboratorio e stage in azienda.

“La qualificazione professionale – dice la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio – attraverso corsi di formazione di alto livello è un requisito molto richiesto dagli imprenditori del settore che cercano di imporsi sul mercato grazie alla qualità e alla innovazione dei propri prodotti. Inoltre, in un momento di particolare emergenza occupazionale, siamo convinti che questi corsi possano aiutare a qualificare chi cerca uno sbocco professionale”.

“Fipe Confcommercio Palermo – aggiunge il presidente Cottone – crede in questi percorsi formativi e i successi ottenuti con i corsi precedenti, che hanno prodotto buone opportunità lavorative, sono la conferma che attraverso la formazione si avvicinano sempre più le aziende ai lavoratori. La qualità del corso, assicurata da docenti di indiscutibile professionalità, è fondamentale per l’aumento della professionalità e il raggiungimento dell’eccellenza da parte delle aziende stesse, a maggior ragione in un settore come quello della pasticceria e della gelateria che sono due punti di forza della cucina e della ristorazione locale”.

Per ulteriori informazioni e per conoscere le modalità d’iscrizione ai corsi contattare i numeri 091582716 oppure il 3332643976 o inviare email all’indirizzo pubbliciesercizi@confcommercio.pa.it