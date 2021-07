CASTELVETRANO – Il Passaggio della Campana del Lions Club Castelvetrano si è svolto il 2 luglio 2021 nella splendida cornice di Baglio Trinità: Leonardo Parisi subentra a Caterina Mangiaracina nel ruolo di Presidente.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco del Comune di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione e quello di Castelvetrano Enzo Alfano, il Vice Governatore Paolo Valenti ed il Past Governatore Vincenzo Leone nonché altri officer del Distretto 108 YB e numerosissimi soci.

La presidente uscente Caterina Mangiaracina ha ringraziato tutti i soci che l’hanno affiancata durante l’anno, ha ricordato i numerosi service a favore della comunità anche se la pandemia ha impedito le ordinarie relazioni sociali. La presidente Caterina Mangiaracina ha comunicato di aver conferito il Melvin Jones Fellow, riconoscimento di merito internazionale, alla memoria di Don Meli, prete simbolo della rinascita e del coraggio, consegnandolo all’associazione della Parrocchia Santa Lucia. Un altro Melvin Jones è stato conferito all’ufficio sanitario di Castelvetrano, nella persona del dr. Andrea Passanante, socio Lions, “per la magnifica e straordinaria opera che da oltre un anno svolge per la lotta alla pandemia”.

Il neo presidente Leonardo Parisi, dopo aver ringraziato tutti i soci per l’incarico prestigioso affidatogli, ha illustrato i service che ha in animo di realizzare nell’anno sociale 2021/2022 basati sul principio fondante della sussidiarietà. Il sostegno alle strutture pubbliche, sanitarie, scolastiche e culturali, rientra nella tradizione di un Club Service Internazionale che è particolarmente attento alle esigenze del territorio.

Il Presidente Leonardo Parisi dopo aver presentato il nuovo direttivo, (Segretario Marcello Farrugio, cerimoniere Agata Calandra e Tesoriere Tommaso la Croce ricordando gli scopi dell’associazione che sono quelli di promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza ha concluso augurando a tutti di ritrovare quella serenità ed il vivere sociale che da molto tempo sono stati forzatamente abbandonati.