Passeggiata alla Diga Trinità e all’Area attrezzata di Marcita

CASTELVETRANO – Dopo circa tre anni dalla precedente iniziativa, anche allora svolta in collaborazione con il gruppo “Castelvetrano da scoprire“, Sabato scorso 9 Aprile si è svolta una passeggiata che ha consentito ai numerosi partecipanti (e ad alcuni di essi per la prima volta) di vedere da vicino la diga Trinità, dopo una breve illustrazione […]

CASTELVETRANO – Dopo circa tre anni dalla precedente iniziativa, anche allora svolta in collaborazione con il gruppo “Castelvetrano da scoprire“, Sabato scorso 9 Aprile si è svolta una passeggiata che ha consentito ai numerosi partecipanti (e ad alcuni di essi per la prima volta) di vedere da vicino la diga Trinità, dopo una breve illustrazione delle caratteristiche dell’invaso con capacità di circa 18/milioni di litri d’acqua e risalente agli anni cinquanta del secolo scorso, il gruppo si è diretto verso l’area attrezzata di Marcita, passando davanti la chiesa di Trinità, di fattura arabo-normanna che, come fatto osservare da qualcuno dei presenti, necessita di interventi manutentivi; il gruppo ha quindi visionato le tombe preistoriche presenti all’interno dell’area per finire sul terrazzamento prospiciente la vallata verso la costa mazarese per osservare il tramonto che è stato parzialmente disturbato dalla foschia e dalle nuvole.

Un particolare ringraziamento al gruppo trekking di Santa Ninfa guidato da Claudio Barra e Antonella Lattuca cui i volontari del Circolo Legambiente Crimiso hanno dato appuntamento per la campagna nazionale di Legambiente “Spiagge e Fondali Puliti 2022” in calendario per i prossimi 13-14 e 15 Maggio.