PALERMO – Per dare a tutti la possibilità di scoprire passo dopo passo le bellezze della Sicilia, sul nuovo sito è disponibile la descrizione di ben 32 tappe della Regione, percorsa tra borghi magici (Novara di Sicilia, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Gangi, Erice) e imperdibili patrimoni paesaggistici, dal percorso in cresta sui monti Peloritani […]

PALERMO – Per dare a tutti la possibilità di scoprire passo dopo passo le bellezze della Sicilia, sul nuovo sito è disponibile la descrizione di ben 32 tappe della Regione, percorsa tra borghi magici (Novara di Sicilia, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Gangi, Erice) e imperdibili patrimoni paesaggistici, dal percorso in cresta sui monti Peloritani nel messinese a quello costiero nella Riserva dello Zingaro nel palermitano, passando per tutti e 4 i parchi naturali regionali della Sicilia: Parco dei Nebrodi, Parco dell’Etna, Parco Fluviale Alcantara e il Parco delle Madonie.