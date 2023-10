Pensioni più alte, dalle 10 alle 14 ai Cantieri della Zisa la raccolta firme per la proposta di legge

PALERMO – Si terrà domani giovedì 19 ottobre dalle 10 alle 14, alla sala cinema “De Seta” dei Cantieri culturali della Zisa di Palermo, l’assemblea dei lavoratori del comune di Palermo e della Regione Siciliana indetta dal sindacato Cisal e dalla federazione Siad-Csa.

“Un momento di confronto e partecipazione aperto a tutti per illustrare la nostra proposta di legge di iniziativa popolare che mira a far ottenere pensioni più alte per quasi 40 mila lavoratori socialmente utili in tutta la Sicilia”, dicono Giuseppe Badagliacca e Nicolò Scaglione che, insieme ad Angelo Lo Curto e a numerosi dirigenti sindacali, da settimane tengono assemblee in tutte le province dell’Isola.

“Da mesi siamo impegnati nel sostenere questa proposta che va nella direzione di garantire pensioni più dignitose a 400 mila persone in tutta Italia, di cui un decimo nella nostra Regione – proseguono i promotori -. L’assemblea, aperta a tutte e a tutti, sarà l’occasione per illustrarne i contenuti e continuare a raccogliere le firme necessarie che sono già diverse migliaia”.