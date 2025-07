Per Segesta Teatro Festival, stasera Laura Morante darà voce a tre donne greche e tre troiane

SEGESTA – Stasera – domenica 27 luglio alle 19.30 – Laura Morante interpreta Notte di sfolgorante tenebra, offrendo la sua voce a tre donne greche, Clitemnestra, Elettra ed Elena, e tre troiane, Cassandra Ecuba e Andromaca: ognuna ha un suo modo diverso di raccontare la guerra. Regia, di Daniele Costantini, testo della stessa Laura Morante che sarà accompagnata da Davide Alogna (violino), Luca Provenzani (violoncello), musiche di Johann Sebastian Bach, Reinhold Gliere, Maurice Ravel, George Friedrich Händel/Johann Halvorsen.

Lino Musella ieri sera (26 luglio) al Segesta Teatro Festival ha ricevuto un lunghissimo applauso: il suo L’ammore nun è ammore, “traduzione” in napoletano dei 30 sonetti d’amore di Shakespeare, si è srotolato sulle musiche del polistrumentista napoletano Marco Vidino: Musella ha interpretato, “vestito” i sonetti, passando da un cilindro a una maschera, ora guaglione ora sovrano, sempre e comunque innamorato della sua lingua e del suo teatro. In allegato le immagini dello spettacolo e l’intervista.

Prossimo appuntamento: mercoledì 30 luglio primo concerto al Tempio dorico di Segesta: Pipya and The Gang Band, formazione under 35 che si è esibita recentemente al Montreux Jazz Festival.

