Pescatori di Selinunte: proficuo incontro con il Presidente Musumeci

“Abbiamo ringraziato il Presidente per la disponibilità immediata mostrata al problema – riferiscono i sindaci Nicolò Catania e Enzo Alfano – mostratosi sensibile all’impossibilità dei pescatori a portare avanti la propria attività lavorativa. Al Presidente abbiamo rappresentato le difficoltà dei marinai e della contrada selinuntina avendo avuto modo di mostrargli un ampio book fotografico riguardante non soltanto l situazione del porto, ma di altre problematiche inerenti il borgo selinuntino. Sul porto, nel dettaglio, si è stabilito di procedere in tre step. Il primo riguarda nell’immediatezza il necessario dragaggio e l’eliminazione delle alghe che impediscono a questi lavoratori di entrare in mare con le loro barche e poter loro garantire di tornare con urgenza a lavorare. Il secondo step riguarda l’immediata ripresa dei lavori già appaltati e, infine, l’impegno a verificare una nuova progettualità utile a risolvere definitivamente la problematica del porto con un intervento strutturale che dia l’aspetto di un porto più confacente alla località non solo marinara ma anche turistica. Presidente e assessori si sono impegnati quindi ad attuare quanto concordato in tempi ristrettissimi. Già nella giornata di domani l’assessore Falcone valuterà con gli uffici di affidare i lavori di somma urgenza per il necessario dragaggio con mezzo anfibio del porto, mentre è previsto per lunedì mattina un sopralluogo congiunto con i tecnici e l’impresa per la prosecuzione dei lavori già appaltati”. Allo stesso tempo la settimana prossima sarà verificato lo stato dell’arte dei progetti strutturali già esistenti per valutarne la fattibilità e il necessario finanziamento dell’opera definitiva. Il Presidente Musumeci si è impegnato a visitare personalmente nei prossimi giorni la contrada di Selinunte per rendersi conto delle molteplici criticità. La delegazione dei pescatori era composta dall’avvocato Margherita Barraco, dal tecnico dei pescatori, il geometra Natale Pompei, da Giacomo Russo, pescatore egli stesso e da Giovanni Salvo, banditore dell’asta del pesce.

“Siamo soddisfatti – dicono i sindaci Nicolò Catania e Enzo Alfano, unitamente alla delegazione presente – per aver avuto risposte precise per dare la possibilità ai lavoratori di poter portare avanti la loro attività senza impedimento alcuno”.