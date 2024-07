Petrosino, spaccio di droga. Arrestato uno straniero

PETROSINO – I Carabinieri della Stazione di Petrosino hanno arrestato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, uno straniero incensurato, regolare su territorio nazionale, classe 2003.

I Carabinieri hanno perquisito l’abitazione del tunisino dopo aver constatato, da alcuni giorni, l’andirivieni di persone che sostavano all’interno solo pochi minuti.

All’esito dell’attività il sospetto dei militari si rivelava fondato in quanto all’interno dell’abitazione venivano rinvenute 30 pasticche di sostanza stupefacente del tipo anfetamina (ecstasy), 30 grammi circa di hashish, suddivisa in dosi e la somma contante di 470 euro, verosimile provento dell’illecita attività di spaccio oltre a materiale per la pesatura ed il confezionamento.

Tratto in arresto, a seguito dell’udienza di convalida, il 21enne è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Petrosino, obbligo di presentazione alla P.G. tre giorni a settimana e il divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne.