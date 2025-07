Pipya and the Gang Band Live in concerto il 30 luglio al Segesta Teatro Festival

SEGESTA – Il Segesta Teatro Festival 2025 inaugura la sezione musicale del Tempio con il concerto in programma mercoledì 30 luglio alle 21.30: sul palco si esibirà il quartetto Pipya And The Gang Band, composto da Federico Pipia (chitarra, live electronics), Marco Ardizzone (sax, live electronics), Ruggero Di Luisi (batteria, percussioni) e Antonio Freno (tastiere, sintetizzatori). Insieme portano una proposta sonora raffinata e immersiva, pensata per dialogare con la solennità e la bellezza immortale del Tempio.

Una data attesa per la band, quella del Segesta Teatro Festival, che segna il ritorno nella terra d’origine dopo anni di viaggi e sperimentazioni in Italia e all’estero. I componenti del gruppo, pur provenendo da esperienze musicali diverse, condividono una visione della musica, del suono e dell’improvvisazione simile; da quest’unione scaturisce un sound che incrocia Musica Elettronica, Clubbing, Post Rock, Prog, New Jazz e Avantgarde, creando un wall of sound in cui si sommano sintetizzatori, bassi corposi, batterie acustiche ed elettroniche, sax trasfigurati e chitarre distorte.

Il recente riconoscimento internazionale ottenuto come band residente del Montreux Jazz Festival 2024 conferma la forza e la maturità di un progetto che riesce a tenere insieme la visione, la tecnica e l’intuizione.