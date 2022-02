Pista ciclo-pedonale, erogati al comune 1,9 milioni di euro

PETROSINO – Compie un decisivo passo in avanti l’iter per la realizzazione a Petrosino della pista ciclo-pedonale che si snoderà su un percorso di quasi 7 chilometri lungo il litorale che va da Sibiliana a Torrazza. Dopo l’approvazione del relativo progetto da parte della Giunta comunale, infatti, stamattina (1 febbraio) l’Istituto per il Credito Sportivo […]

PETROSINO – Compie un decisivo passo in avanti l’iter per la realizzazione a Petrosino della pista ciclo-pedonale che si snoderà su un percorso di quasi 7 chilometri lungo il litorale che va da Sibiliana a Torrazza. Dopo l’approvazione del relativo progetto da parte della Giunta comunale, infatti, stamattina (1 febbraio) l’Istituto per il Credito Sportivo ha accreditato al Comune la somma di 1,9 milioni di euro destinata all’intervento in questione.

“Sono molto felice nel farvi sapere che il Credito Sportivo ha finanziato il progetto della pista ciclabile su tutto il nostro litorale”, afferma il Sindaco Gaspare Giacalone. Che prosegue: “Il prossimo passo sarà mandare in gara d’appalto il progetto e immediatamente dopo iniziare i lavori. Quindi posso confermarvi che la pista ciclabile si farà, oramai è cosa certa. Cambieremo il volto e le prospettive di sviluppo economico per la nostra bella Petrosino. Investiamo, sviluppiamo e cambiamo”. Il progetto ha già ricevuto il parere favorevole della Sovrintendenza per i Beni Culturali di Trapani, della Regione Siciliana e del Coni. La pista ciclo-pedonale sarà a doppia corsia, larga 2,5 metri, realizzata con materiale a basso impatto ambientale e si svilupperà su un itinerario di notevole interesse paesaggistico.