Più di 250 tra Amministratori e Dirigenti presenti agli incontri del Tour Appalti PNRR in Sicilia

PALERMO – Grande successo del Tour Appalti PNRR di ASMEL in Sicilia, a Giardini Naxos e a Palermo, nelle giornate del 12 e 13 aprile. Una numerosa partecipazione, più di 250 presenze tra Sindaci, Amministratori, Segretari Generali e Dirigenti dei Comuni dell’Isola, ha animato i due incontri.

Il Tour Appalti è stato un modo per rimarcare la vicinanza di Asmel, Associazione per la Modernizzazione e Sussidiarietà degli Enti Locali, ai Comuni siciliani soci e non soci ed è stato anche l’occasione per affrontare i temi del momento di interesse della Pubblica Amministrazione, in particolare il PNRR e il Nuovo Codice degli Appalti. Gli esperti presenti hanno approfondito le modalità operative di progettazione, tradizionale e in BIM, affidamento ed esecuzione dei contratti finanziati dal PNRR e dal PNC. Durante gli incontri sono stati presentati anche tutti i servizi che l’Associazione fornisce ai propri soci, dalla formazione costantemente aggiornata tenendo conto delle esigenze degli enti locali fino alle modalità operative di Asmel Consortile. Ampio spazio è stato dato al Piano straordinario delle assunzioni e alla procedura aggregata degli Elenchi di Idonei (legge n.113/2021).