Pomeriggi musicali per il trentennale dell’Indirizzo Musicale all’I. C. “Lombardo Radice- Pappalardo”

CASTELVETRANO – In occasione del trentennale dell’Indirizzo Musicale autorizzato dal Ministro della Pubblica Istruzione nell’anno scolastico 1992/1993 presso la Scuola Media Statale “Vito Pappalardo”, oggi I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo di Castelvetrano”, continuano le iniziative culturali rivolte alla comunità scolastica ed alla cittadinanza castelvetranese.

Come anticipato dal Dirigente della Scuola, prof.ssa Maria Rosa Barone, durante il tradizionale Concerto di Natale svoltosi presso la chiesa di San Giovanni Battista di Castelvetrano, l’intento di dare solennità a questo importante anniversario ha condotto ad organizzare un ciclo di concerti che mettessero in evidenza il ruolo che la frequenza dell’Indirizzo Musicale ha avuto nel formare musicisti o cultori della musica in questi ultimi 30 anni.

Partendo da questo presupposto l’Istituto ha organizzato tre appuntamenti mensili denominati “Pomeriggi musicali”, durante i quali si svolgeranno dei concerti che avranno quali protagonisti gli ex alunni ed i docenti dell’Indirizzo Musicale e di Musica della scuola e gli attuali alunni frequentanti in forma orchestrale o in ensemble, a testimoniare la propria esperienza istruttiva e formativa nonché l’attenzione alla musica che ancora adesso contraddistingue l’Istituto.

Gli appuntamenti saranno:

• 28 Febbraio 2023, ore 17:00 – Concerto degli ex alunni dell’indirizzo musicale;

• 22 Marzo 2023, ore 17:00 – Concerto dei Docenti;

• 28 Aprile 2023, ore 17:00 – Concerto dell’Orchestra “V. Pappalardo”.

I concerti si terranno nell’Aula Magna del plesso “V. Pappalardo”, sede dei corsi della Scuola Secondaria di I grado a Indirizzo Musicale.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Nella foto da sx i proff. Maria Zancana, Francesco Federico, Maria Teresa Clemente, Antonino Lentini.