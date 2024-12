Premio letterario internazionale Selinunte III Edizione

SELINUNTE – Ha preso avvio la III edizione del “Premio Letterario Internazionale Selinunte“, concorso letterario bandito fin dalla prima edizione allo scopo principale di contribuire alla valorizzazione del territorio selinuntino e nel contempo onorare la memoria di illustri studiosi che si sono distinti nell’ambito letterario e archeologico; l’edizione 2024 è stata implementata di una ulteriore sezione : oltre ai premi dedicati a Rosario Di Bella, Gianni Diecidue, Paola Grassa, Sebastiano e Vincenzo Tusa è stata inserita la sezione “Teatro” con il premio dedicato a Ferruccio Centonze nel ventennale della sua morte.

Anche per la III edizione è presente la sezione “KOUROI” destinata a studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado ed è stata implementata con la sezione “FILASTROCCA” per gli studenti della scuola primaria, con la precipua finalità di incentivare tra i giovani la pratica della scrittura creativa

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 28 Febbraio 2025 con le modalità previste nel regolamento che può essere richiesto inviando una email al seguente indirizzo: premiointernazionaleselinunte@gmail.com; per ogni ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 329 617 1247( Accardo), 388 144 5679 (Cancemi), 3493792187(( Di Bella)