Presentato a Partanna un ambulatorio di Medicina Estetica declinato al femminile

PARTANNA – “Il nostro motto è correggere senza alterare”, con queste parole la dottoressa Doriana Licata, medico specialista in Biochimica Clinica ed esperta di Medicina Estetica, ha voluto iniziare venerdì scorso (22 luglio) presso la Farmacia San Vito la sua presentazione dell’ambulatorio di Medicina Estetica che aprirà a Partanna assieme alla dottoressa Marilena Marotta, amministratrice del Centro polidiagnostico Multimedical di Castelvetrano. “Inizieremo l’attività – ha continuato la dott.ssa Licata con un consulto medico-estetico gratuito per stabilire in seguito il tipo di attività da mettere in atto. Riteniamo, infatti, che per la medicina estetica in particolare, occorra rivolgersi ad un centro serio che garantisca la necessaria competenza e professionalità”.