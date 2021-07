Presentato il cartellone delle manifestazioni estive

PETROSINO – Si arricchisce di altri tre concerti il cartellone di “Petrosino Estate 2021”. Oltre alle già annunciate esibizioni di Annalisa (11 agosto Stadio Comunale) e The Kolors (9 agosto Stadio Comunale), saranno di scena a Petrosino anche Noemi (16 agosto Stadio Comunale), Francesco Renga (22 agosto Stadio Comunale) e il giovane debuttante Luca Firth (6 agosto Lungomare Biscione).

Le novità sono state annunciate questa mattina (2 luglio) in conferenza stampa dal Sindaco Gaspare Giacalone e dall’Assessore al Turismo, Federica Cappello, durante la presentazione delle manifestazioni. “Ripartiamo con grande entusiasmo e con un occhio di riguardo ai giovani che più di altri hanno sofferto le restrizioni della pandemia”, ha sottolineato il Primo Cittadino. Che ha aggiunto: “Abbiamo allestito un ricco e variegato programma con alcuni eventi di punta che daranno lustro alla nostra cittadina e che consentiranno a tutte le attività del territorio di avere un ritorno economico. Tra gli appuntamenti in calendario, sono orgoglioso della scelta di Petrosino per il proprio debutto artistico di Luca Firth, una vera e propria ciliegina sulla torta della nostra estate”. Da parte sua, l’Assessore Cappello ha ringraziato tutti i privati, gli enti e le associazioni che, come ogni anno, si sono messi a disposizione della comunità per contribuire alla riuscita delle manifestazioni estive.

Concerti, spettacoli musicali e teatrali, cultura, sociale e tanto sano divertimento. Sono questi gli ingredienti di “Petrosino Estate 2021”. Gli eventi si svolgeranno dal 10 luglio (serata inaugurale) al 30 agosto. I concerti di Annalisa, The Kolors, Noemi e Renga saranno a pagamento. La vendita online è già in corso sulla piattaforma Ticketone per le esibizioni di Annalisa e The Kolors, mentre partirà a breve quella per i concerti di Noemi e Renga.