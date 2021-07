Presentazione del libro ‘1943: La “Reconquista” dell’Europa’

CINISI – Nell’Atrio Palazzo Benedettini – Piazza V. E. Orlando – Cinisi, il 16 Luglio 2021 alle ore 18,00 sarà presentato, a cura dell’Associazione culturale Clio – A.S. D. H. Aquila, il libro di Alfonso Lo Cascio ‘1943: La “Reconquista” dell’Europa’ Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia. Presenterà e modererà Maria Anastasi, Presidente Associazione […]

CINISI – Nell’Atrio Palazzo Benedettini – Piazza V. E. Orlando – Cinisi, il 16 Luglio 2021 alle ore 18,00 sarà presentato, a cura dell’Associazione culturale Clio – A.S. D. H. Aquila, il libro di Alfonso Lo Cascio ‘1943: La “Reconquista” dell’Europa’ Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia. Presenterà e modererà Maria Anastasi, Presidente Associazione culturale Clio. Interverranno Alessandro Agrusa, Presidente A.S. D. H. Aquila, Alfonso Lo Cascio, autore del libro e i ricordi di Faro Lo Piccolo.

Ci sarà una degustazione di prodotti tipici.

la manifestazione si svolgerà seguendo le misure di sicurezza normative Covid-19.