Presentazione del libro “I Lumière di Sicilia – ascesa e tramonto dei Pionieri del Cinematografo Siciliano”

PALERMO – Mercoledi 11 dicembre 2024 avrà luogo presso il padiglione CRE.ZI.PLUS (Cantieri Culturali alla Zisa / ex Officine Ducrot) la presentazione del libro di Sergio Ruffino dal titolo “I Lumière di Sicilia – Ascesa e tramonto dei Pionieri del Cinematografo Siciliano) edito dalla “40due Edizioni” di Giuseppe Castrovinci (Palermo)

Dialogheranno con l’autore i docenti dell’Università di Palermo Rino Schembri (Docente di Tecniche Cinematografiche), Alessia Cervini (Docente di Storia e Teorie del Cinema), Maria Di Giovanna (già Docente di Letteratura Italiana), e Marco Betta, Compositore e Sovrintendente della Fondazione del Teatro Massimo di Palermo.

Modererà l’incontro Ivan Scinardo, giornalista e Direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia / Sede Sicilia.

Saranno proiettati degli spezzoni di pellicole girate in Sicilia da alcune case di produzione tra cui la Lucarelli Film, Sicula Film e Pathè, gentilmente concesse dalla Cineteca di Bologna

L’opera è un saggio che – come suggerisce lo stesso titolo – ripercorre in 168 pagine la “saga” di coloro che portarono il Cinematografo in Sicilia, e che – dopo una prima fase primordiale che riguardava unicamente la proiezione delle pellicole girate – iniziarono a creare le primordiali “Case di Produzione” e dunque a produrre cinema: da principio metraggi di breve durata e documentari, e di lì a poco tempo anche film a soggetto.